Ambtenaar gemeente Den Haag verdacht van miljoenenfraude

Een ambtenaar van de gemeente Den Haag wordt verdacht van miljoenenfraude. Hij is op staande voet ontslagen. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

De zaak kwam eerder dit jaar aan het licht. De gemeenteraad werd er in maart in vertrouwen al over geïnformeerd. De medewerker is op staande voet ontslagen en de gemeente heeft bij de Rijksrecherche aangifte gedaan van de fraude. „In de afgelopen maanden zijn door de gemeente acties ondernomen om de door de fraude geleden schade zoveel mogelijk te verhalen. Er is, in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek naar de omvang van de fraude en verdere juridische procedures, conservatoir beslag op de bezittingen van de ex-medewerker gelegd voor een bedrag tot ruim 2 miljoen euro”, schrijft Van Zanen in de brief.

Volgens de burgemeester is de Rijksrecherche volop bezig met het onderzoek. „In het belang van dit onderzoek kunnen wij verder geen mededelingen over de inhoud van de kwestie doen. Zoals in de vertrouwelijke brief van 3 maart 2020 met u is gedeeld, zijn er reeds concrete maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen”.