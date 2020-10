Amber Alert voor Celine van Es (15), is mogelijk in levensgevaar

De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor de vermiste Celine van Es (15) uit het Brabantse Berghem. Zij is vrijdag 23 oktober voor het laatst gezien in de Schoolstraat in haar woonplaats en sindsdien vermist.

Volgens de politie is zij mogelijk in levensgevaar en in „zorgwekkend gezelschap”.

„Uit onderzoek blijkt nu dat Celine door een onbekende man, vlakbij haar woning is opgepikt. Vervolgens reden ze weg in een geel-groene Kia Picanto”, meldt de politie woensdag.

In een bericht op internet toont de politie afbeeldingen van de man die haar heeft meegenomen.

Afgelopen zondag deed de politie al een zogeheten Vermist Kind Alert uitgaan wegens de vermissing van het meisje. Toen al sprak de politie uit ernstige zorgen te hebben over haar welzijn. Bij een Vermist Kind Alert is er geen sprake van levensgevaar, maar maakt de politie zich wel ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind. Een Vermist Kind Alert wordt ongeveer 20 keer per jaar uitgestuurd.

Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Een Amber Alert wordt 1 à 2 keer per jaar ingezet.

Dinsdagavond besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

Celine droeg toen zij voor het laatst gezien werd een grijs-wit-zwarte camouflagelegging en zij had zwarte sportschoenen aan. Mensen die tips hebben over Celine kunnen de opsporingstiplijn bellen of contact zoeken via de website van de politie.