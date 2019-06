AMBER Alert om vermiste 16-jarige jongen

De politie heeft een AMBER Alert verstuurd vanwege vermissing van de 16-jarige Ainslie Gilewski. De jongen uit Zutphen is sinds dinsdagochtend 05.30 uur zoek. De politie zegt "grote vrees" voor zijn gezondheid te hebben. Het gaat niet om ontvoering, stelt de politie in het uitgegeven bericht. De jongen is 1 meter 76, blank en tenger gebouwd. Hij heeft donkerbruine ogen en haar en zijn haar is aan de zijkant iets korter dan bovenop.

De politie denkt dat hij mogelijk in het noorden of het oosten van Nederland is.

Hij is weggegaan uit een woning rond 05.30 uur op een lichtgrijze herenfiets, schrijft de politie. Zijn fiets mist een kapje van het achterlicht en van de versnelling. Onbekend is welke kleding hij aan had op dat moment.

De politie heeft inmiddels een signaal opgevangen van de mobiele telefoon van de jongen. Dat was in Eesveen, in de buurt van Steenwijk.