Ambassadeurs: vertrouw op solidair Europa

In deze tijd van corona is het zaak dat de landen van de Europese Unie samen optrekken om uit de crisis te komen. Dat betogen de ambassadeurs van Frankrijk en Duitsland in een open brief aan alle Nederlanders, die het AD heeft gepubliceerd. „We zijn van mening dat we de uitdaging samen aankunnen”, schrijven Luis Vassy en Dirk Brengelmann.

De twee diplomaten vegen de vloer aan met de mening van eurosceptici dat de EU niet genoeg heeft gedaan. „We hebben onze parlementen laten werken en de juiste strategie laten bepalen. Nu wordt met propaganda getracht deze reactie af te schilderen als zwak of ongeorganiseerd; dat is bedoeld om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in ons democratisch systeem te verminderen.” Maar volgens Vassy en Brengelmann zullen de eurosceptici daar niet in slagen.

Ze wijzen op het belang van solidariteit tussen de rijkere en armere regio’s in de EU en op de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld bij het opnemen van coronapatiënten uit buurlanden, het uitwisselen van informatie of het mee naar huis nemen van gestrande reizigers. „Dit gevoel van solidariteit is cruciaal geweest,” aldus Vassy en Brengelmann.

Om de uitdagingen die ons te wachten staan aan te kunnen, moet „de productie van strategische goederen, ook in de gezondheidssector” in Europa gaan plaatsvinden. Dat moet gezamenlijk worden opgezet: „geen van onze landen heeft de middelen om zelf een dominante speler op deze gebieden te worden. Nederland zal hierbij ook een belangrijke rol spelen.”

De diplomaten eindigen hun brief met „Beste vrienden, laten we trots zijn op Europa en er vertrouwen in houden!”