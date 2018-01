Ambassadeur: sorry voor „brandende politici”

Pete Hoekstra, de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, zegt sorry voor zijn uitspraken in 2015 dat er in Nederland no-gozones bestaan en dat hier politici in brand worden gestoken. In een interview met De Telegraaf neemt hij die uitspraak terug. De Telegraaf zegt dat hij de „onnauwkeurige uitspraak” zegt te betreuren. „Terugkijkend schrik ik ervan dat ik het heb gezegd. Het was een verkeerde stelling. Het was gewoon fout.”

De Telegraaf schrijft dat Hoekstra zegt dat hij zich niet meer kan herinneren hoe hij tot de uitspraak is gekomen, en ook niet waarop die is gebaseerd. „Ik heb landen door elkaar gehaald. Ik had het fout, en ik weet niet meer hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ik weet wel: het was fout.”