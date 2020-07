Ambassadeur Pete Hoekstra fietst 650 kilometer door Nederland

Ambassadeur Pete Hoekstra brengt een bezoek aan alle Nederlandse provincies op een oer-Hollandse manier: met de fiets. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland legt 650 kilometer af door alle provincies samen met Kenneth Ward, de Amerikaanse ambassadeur bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Hoekstra is een ervaren fietser die veel kiekjes van zijn tochten op het internet plaatst. Nu heeft Hoekstra een tocht van 650 kilometer uitgezet door alle provincies. Zaterdag vertrekken de twee op hun tour door het land. De tocht is onderdeel van het initiatief #EchteVrienden van de Amerikaanse ambassade, om zo in aanraking met meer Nederlanders te komen.

De ambassadeur zou eigenlijk voor de vijfde keer de Fietselfstedentocht afleggen, maar die ging vanwege het coronavirus niet door. Hoekstra bezoekt samen met Ward musea, historische plekken en onbekende stadjes. Ook gaat hij in gesprek met burgers.