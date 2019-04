Ambassadeur Australië bezoekt Rehobôthschool Barendrecht

De Australische ambassadeur Matthew Neuhaus bezocht woensdag samen met zijn vrouw de Rehobôthschool in Barendrecht. De reformatorische basisschool heeft nog altijd contact met de familie van de Australische piloot Jack Daswon Green. Ook verzorgen leerlingen het graf van de piloot die het leven liet in de strijd tegen nazi-Duitsland.

Het bezoek van de ambassadeur was door de leerkrachten en kinderen voorbereid. Bij aankomst op het schoolplein zongen de kinderen voor een zichtbaar ontroerde Neuhaus het Australische volkslied. De leerlingen schetsten in een door henzelf gemaakte presentatie hun verbondenheid met de piloot en zijn familie en vertelden over de manier waarop zij hem gedenken en zijn graf verzorgen.

In antwoord hierop sprak de heer Neuhaus als officieel vertegenwoordiger van Australië zijn dankbaarheid uit voor de liefde waarmee de leerlingen zich inzetten. De ambassadeur vertelde onder meer dat ook zijn vader tijdens de oorlog vlieger was geweest en net als Jack Dawson Green streed tegen het nationaalsocialisme.

Hierna begaf het gezelschap zich naar de begraafplaats, waar beheerder Frans van Langevelde de vlag van Victoria, de geboorteprovincie van de gesneuvelde piloot, halfstok had gehangen. Op de begraafplaats zei de ambassadeur hoe het hem ontroerde om naast het graf van zijn landgenoot ook de graven te zien van twee gesneuvelde Nederlandse soldaten. „Jack rust hier met zijn wapenbroeders op een plaats waar zij aandacht, respect en waardering voor hun offer krijgen. Dat geeft mij als ambassadeur van Australië een troostrijk gevoel.”