Ambassademedewerkers in Lombok voor hulp

Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Jakarta zijn maandag op Lombok aangekomen om mensen te helpen op het door een aardbeving getroffen Indonesische eiland.

Er is een helpdesk ingericht voor toeristen uit de Europese Unie. Deze desk is gevestigd in de hal van het vliegveld in Mataram en niet in het Dmax Hotel in de buurt van de luchthaven, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder had gemeld.

De medewerkers kunnen als het nodig is noodreisdocumenten aanmaken, aldus het ministerie. De ambassadeur in Jakarta, Rob Swartbol, is inmiddels teruggekomen van zijn vakantie. Hij geeft vanuit de ambassade leiding aan de hulpverlening voor getroffen landgenoten.

Wie vragen heeft, kan zowel vanuit Lombok als vanuit Nederland contact opnemen met de 24/7-hulplijn van het ministerie +31247247247.

Ook op buureiland Bali is voor Nederlandse toeristen een hulppost ingericht.