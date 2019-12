Ambassade checkt Nederlanders in vulkaangebied

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan nog niet zeggen of er bij de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland Nederlanders betrokken zijn. „De ambassade houdt de ontwikkelingen nauwlettend in te gaten”, aldus een woordvoerder van het ministerie. „Op dit moment is er nog geen specifieke informatie beschikbaar.”

Bij de uitbarsting van de vulkaan voor de kust van het Noordereiland is zeker een dode gevallen. De Nieuw-Zeelandse politie vermoedt dat meer mensen zijn omgekomen. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie toeristen. In een nabijgelegen haven ligt het cruiseschip Ovation of the Seas.