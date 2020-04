Amaryllisbol en paaskaart voor prostituee

Een voedselpakket, amaryllisbol en paaskaart. Die delen tientallen vrijwilligers deze zaterdag in Den Haag en omgeving uit aan vrouwen uit de wereld van de prostitutie.

Hulp bieden aan vrouwen die geen inkomsten hebben doordat bordelen vanwege de coronacrisis moesten sluiten. Daarmee is de christelijke hulpverleningsorganisatie De Haven sinds drie weken volop bezig. „We helpen vrouwen bijvoorbeeld een uitkering aan te vragen. Dat gaat in Den Haag helaas traag”, zegt directeur Eva Wielenga.

De afgelopen drie weken deelden medewerkers van De Haven 400 voedselpakketten uit aan vrouwen, van wie er 65 kinderen hebben die bij hen wonen. Ook ontvingen 135 (ex-)prostituees, van wie 20 met kinderen in huis, financiële ondersteuning of supermarktbonnen.

Wat is de achtergrond van de vrouwen die bij u aankloppen?

„De grootste groep komt uit Latijns-Amerika, Midden- en Oost-Europa. Het zijn moeders, dochters en zussen. Velen hebben hier of in hun thuisland kinderen. Nogal wat vrouwen zouden juist voor de paastijd teruggaan naar familie, maar zitten hier vast omdat landen vanwege de coronacrisis gesloten zijn of omdat ze hun vliegticket niet kunnen betalen. Het is juist nu belangrijk dat we laten merken dat we aan hen denken. Ze voelen zich nog eenzamer dan anders.”

Hoe ziet de paasactie eruit?

„Deze zaterdag bezorgen vrijwilligers uit allerlei kerken voedselpakketten en supermarktbonnen bij vrouwen in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer en Rotterdam. Zij krijgen ook een amaryllisbol. We zeggen vaak: zo’n bol ziet er dor en doods uit, maar moet je eens kijken wat voor mooi leven eruit gaat komen. Op de paaskaart staat in het Nederlands, Engels, Roemeens en Spaans ”feest van nieuw leven”. En: ”We denken aan je in deze zware tijd. Het is moeilijk, maar één ding is zeker: het wordt Pasen!””

Een expliciete verwijzing naar de Bijbelse boodschap ontbreekt?

„Een goed verstaander leest de link met de Bijbelse betekenis van Pasen er wel in. Een groot deel van de vrouwen is religieus opgevoed, vaak orthodox of rooms-katholiek. Sommigen hadden verwacht dat ze met Pasen met hun familie in bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek in de kerk zouden zitten. Maar er is ook een deel dat een andere achtergrond heeft. Dat respecteren we. We willen bij deze actie niet gemakkelijk evangeliseren.

In gesprekken met maatschappelijk werkers komt het geloof wel geregeld ter sprake, als vrouwen daar behoefte aan hebben. Deze week kregen we een appje van een Spaanstalige vrouw die hulp had ontvangen: „Ik ben jullie eeuwig dankbaar voor het voedsel en geraakt door jullie zorg voor mij en mijn vriendinnen. Bedankt dat jullie er alles aan doen om ons minder bang te laten zijn. Moge God jullie zegenen.””

In de prostitutie werken en naar de kerk gaan: schuurt dat voor de vrouwen?

„Ze evaren zeker de spanning daartussen. Het overgrote deel werkt absoluut niet blijmoedig in de prostitutie, maar doet het puur uit financiële noodzaak, om voor hun kinderen te zorgen. Ze zouden graag anders willen.”

Wat betekent Stille Zaterdag voor uzelf?

„In deze weken ben ik extra druk en dan merk ik dat juist op zaterdag en zondag, wanneer ik tot rust kom, de emoties sterk bij me binnenkomen. Denkend aan zo veel kwetsbare vrouwen komen juist nu de woorden uit de Matthäus Passion bij me naar boven: Erbarme dich!”