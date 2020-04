De gemeente Amsterdam mag nieuwe toeristenwinkels weren uit het centrum. Het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ van de gemeenteraad blijft grotendeels overeind, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (RvS).

Verschillende op toeristen gerichte winkels, zoals de Cheese Company en Tours & Tickets, hadden bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan, waarmee de gemeente het winkelaanbod in het centrum divers en aantrekkelijk wil houden en een ‘monocultuur’ van kaaswinkels, souvenirshops en Nutellazaken wil voorkomen.

De RvS veegt de meeste bezwaren van tafel. Alleen de vestiging van Cheese Company op het Damrak mag blijven, omdat dat bedrijf al ver was met de voorbereidingen voor opening toen in oktober 2017 het aantal toeristenwinkels werd bevroren. Ook de winkels van Henri Willig Kaas in winkelcentrum Magna Plaza en aan het Singel mogen blijven.