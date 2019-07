Alternatief voor boerkadragers in strijd met de wet

Een alternatief dat de politie vrouwen met een boerka of nikab wil bieden om toch aangifte op het politiebureau te kunnen doen, is in strijd met de wet. Dat stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken na vragen van NRC over het ‘boerkaverbod’ dat donderdag van kracht wordt.

Vanaf 1 augustus geldt in overheidsgebouwen en politiebureaus een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Mocht een boerkadrager toch een bureau binnenlopen om aangifte te willen doen, dan moet haar worden gevraagd de gezichtssluier af te doen of het pand te verlaten. Als zij weigert, kan de politie een boete van minimaal 150 euro opleggen.

De boerka in de ban

De politie wil boerkadragers alternatieven bieden, blijkt uit een interne richtlijn. Daarin staat dat personen die "om religieuze redenen" de gezichtsbedekking op het bureau niet willen afdoen naar een aparte ruimte kunnen gaan. Daar kunnen ze hun sluier afdoen en hulp krijgen van een vrouwelijke collega.

„Vrouw voelt liefde voor de nikab”