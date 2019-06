Alternatief nummer voor 112: 088-6628240

Vanwege de grote telefoonstoring heeft de politie een alternatief telefoonnummer ingesteld voor mensen die met 112 willen bellen. Het alarmnummer is bereikbaar via 088-6628240. Wie het nummer voor niet-spoedeisende gevallen nodig heeft, 0900-8844, kan voorlopig bellen met 088-9659630.

De hulpdiensten in Amsterdam en omgeving hebben ook een apart telefoonnummer in het leven geroepen. In geval van nood kunnen mensen bellen naar 020-6212121. Dat is beschikbaar voor Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.