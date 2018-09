Alsnog veroordeling voor ongeval Renswoude

Een 37-jarige man uit Woudenberg is alsnog veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeval in Renswoude in 2013. Daarbij kwam een 24-jarige man uit Ede om het leven. De rechtbank in Utrecht vindt bewezen dat de verdachte degene is die achter het stuur van de auto zat. Hij krijgt een taakstraf van 240 uur met een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Ook heeft hij een voorwaardelijke rijontzegging voor één jaar.

De verdachte was destijds dronken, maar ging toch rijden, verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. De verdachte heeft altijd gezegd dat hij zich niets meer van het ongeluk kon herinneren.

Aanvankelijk vervolgde het Openbaar Ministerie (OM) een andere inzittende, omdat vezelonderzoek zou uitwijzen dat hij achter het stuur had gezeten. Maar deze man uit Leusden werd in 2016 vrijgesproken, omdat dat niet bewezen was. Hij had dat zelf ook altijd ontkend. Het slachtoffer zat op de achterbank van de auto en werd door de enorme klap uit de auto geslingerd, evenals de twee anderen.