Alsnog hoop voor islamitische school Westland

Het Westland krijgt misschien toch een islamitische basisschool. De vorige staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, had die plannen in 2016 afgewezen, maar dat is woensdag teruggedraaid door de hoogste rechter, de Raad van State. Dat wil niet zeggen dat de islamitische school er automatisch komt. Minister Arie Slob, die nu over basisonderwijs gaat, moet een nieuw besluit nemen.

De school is een initiatief van de Islamitische Stichting voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre. Die heeft al vier basisscholen in Den Haag en wilde ook naar buurgemeente Westland. De gemeente ging akkoord, maar toenmalig staatssecretaris Dekker niet. Hij was er niet van overtuigd dat de school genoeg leerlingen zou trekken. Het minimum was 257 leerlingen.

De gemeente Westland had gekeken naar de belangstelling voor een islamitische basisschool in Maastricht, wat een vergelijkbare gemeente zou zijn. Dekker vond dat geen goed argument, omdat Maastricht meer inwoners uit islamitische landen telt. Maar daar zijn volwassenen ook in meegeteld, zegt de Raad van State, terwijl die niet naar de basisschool gaan. In totaal heeft Westland meer basisscholieren dan Maastricht. Als er meer schoolgaande kinderen zijn, betekent dit dat er misschien „genoeg leerlingen kunnen zijn voor een islamitische basisschool”. Slob moet nu een nieuw besluit nemen waarbij hij rekening houdt met het aantal kinderen in Westland.