Alsnog een beetje feest voor geslaagde scholieren samen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) viert donderdag, deels samen met onderwijsminister Arie Slob, de ‘nationale slaagdag’. Geslaagde middelbare scholieren kunnen (nogmaals) de vlag met schooltas uitsteken om te markeren dat middelbare school voor hun verleden tijd is. Slob hijst een vlag met het LAKS in Utrecht, waarmee ze de inmiddels oud-leerlingen willen gelukwensen die hun diploma hebben behaald in coronatijd.

Daardoor gingen de centraal eindexamens niet door en waren er ook geen echte examenfeesten. „Nu de deuren van de scholen weer open mogen, hoeven de meeste eindexamenscholieren eigenlijk niet meer naar binnen. Wát een vreemd moment om de middelbare school af te ronden. Ik hoop dat er vandaag veel vlaggen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. Achter iedere vlag schuilt een leerling die zich niet heeft laten stoppen door een pandemie”, aldus Slob in een bericht van het LAKS.

Het LAKS heeft ook een felicitatievideo gemaakt, samen met fractievoorzitters en influencers. Ook zijn er speciale LAKS-wimpels uitgedeeld. „De meeste scholieren hebben in lastige omstandigheden hun schoolexamens tot een goed einde weten te brengen. Daarnaast hebben ze veel leuke activiteiten zien wegvallen, zoals het eindexamengala en de eindexamenreizen. Vandaag is daarom alsnog de dag dat zij trots mogen zijn op hun prestaties. Een dag om te vieren dat dit hoofdstuk in hun leven definitief voltooid is”, zegt voorzitter Pieter Lossie.