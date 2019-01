Alsnog celstraf marechaussee in cokezaak

Een voormalige wachtmeester van de Koninklijke Marechaussee heeft van het gerechtshof in Amsterdam voor zijn rol in een drugsbende alsnog vijftien maanden celstraf gekregen, waarvan zeven voorwaardelijk. De rechtbank legde hem eerder alleen een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf op.

In tegenstelling tot de rechtbank vond het hof dat de 38-jarige Ronald J. wel degelijk deel uitmaakte van de criminele organisatie, die vanuit de Dominicaanse Republiek cocaïne naar Nederland smokkelde. Hij controleerde in de computersystemen van de dienst of beoogde koeriers er niet in voorkwamen en veilig konden in- en uitreizen.

De informatie speelde hij door aan huisvriend Jeffrey B. (32), die voor zijn rol in de drugsbende zes jaar en vier maanden cel kreeg.

De ex-marechaussee bekende te hebben ‘gelekt’, maar niet te hebben geweten dat hij een drugsbende hielp.