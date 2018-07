Alsnog 20 jaar cel voor steekpartijen uit 2003

Een 39-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar omdat hij in 2003 een Feyenoordsupporter om het leven heeft gebracht.

Destijds kwam er geen helderheid in de zaak. Twee jaar geleden meldde de verdachte, Elvis P., zich bij de politie en legde een verklaring over die nacht af. Later, bij de rechtbank en het hof, kon hij zich niets meer van die verhoren herinneren. Ook kon hij zich niet meer voorstellen dat hij die feiten had gepleegd.

De verdediging had aangevoerd dat er sprake was van een psychose, maar dat verwerpt het hof in Den Haag. Het hof gebruikt de bekentenis voor het bewijs en legt dus twintig jaar celstraf op, precies de eis van het Openbaar Ministerie. Eerder stuurde de rechtbank de man voor achttien jaar naar de cel. De verdachte was daartegen zelf in beroep gegaan.

Op die avond, in november 2003, had de man ook de portemonnee en telefoon van zijn 28-jarige slachtoffer meegenomen. Even daarvoor had hij twee jongens onder bedreiging met een mes geld en een portemonnee laten afgeven. Verder had hij nog een man met een mes gestoken.