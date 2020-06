Alsnog 16 jaar cel voor moord in Rotterdam

De 47-jarige Abdulkerim K. is vrijdag in hoger beroep alsnog veroordeeld tot zestien jaar cel voor de moord op de 44-jarige Metin Degmez in 2013. Eerder was de in Turkije geboren verdachte door de rechtbank vrijgesproken. Het hof in Den Haag acht echter wel bewezen dat hij zijn vriend en zakenpartner heeft doodgeschoten.

Het slachtoffer werd dood aangetroffen in de Nederlands-Turkse Demirliler Vereniging te Rotterdam. Hij bleek van achteren te zijn neergeschoten.

K. werd ruim een maand later als verdachte aangehouden. Het onderzoek was complex, omdat K. ontkende en er verder weinig was dat tegen hem kon worden aangedragen. Zelfs het moordwapen ontbrak.

Het Openbaar Ministerie eiste destijds vijftien jaar cel tegen hem, maar de rechtbank vond het bewijs onvoldoende en sprak hem vrij. Het OM tekende daartegen hoger beroep aan. In hoger beroep werd 16,5 jaar geëist.

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van het slachtoffer te maken had. Het hof gelooft dat echter niet en spreekt van „een kille afrekening”. Het slachtoffer had een heimelijke relatie met K.’s vrouw. Volgens het hof is dat het motief geweest voor moord.

Het wordt de verdachte zwaar aangerekend dat hij nooit openheid van zaken heeft willen geven. „De nabestaanden weten nog steeds niet wat er die bewuste avond en nacht precies is gebeurd”, aldus het hof.