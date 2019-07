‘Als roker ben je erger dan een crimineel’

Rokers komen ook buiten steeds meer in het gedrang en zijn daar boos over. „Rokers worden weggezet als misdadigers. Ze worden continu geconfronteerd met negatieve berichtgeving, verboden en betuttelende ontmoedigingen”, zegt Ton Wurtz van de Stichting Rokersbelangen.

Hij reageert op het plan van ProRail om roken op stations binnen twee jaar helemaal uit te bannen. „In de buitenlucht moeten mensen gewoon kunnen roken, zeker op aangewezen plekken. Niemand heeft daar last van”, stelt Wurtz. Volgens hem neemt het ontmoedigingsbeleid van de overheid „bizarre vormen” aan.

„Als je last hebt van iemand die rookt, spreek je de persoon daarop aan. Mensen moeten gewoon beter communiceren”. Maar volgens Tom Voeten, voorzitter van antirookclub Clean Air Nederland, heeft dat geen effect. „Negen van de tien mensen die er last van hebben spreken rokers er niet op aan. En als ze het doen krijgen ze ruzie of krijgen te horen: waar bemoei je je mee, dat maak ik zelf wel uit”.

Volgens onderzoek van Clean Air is ook op terrassen roken steeds minder vaak toegestaan. Het aantal terrassen waar roken geheel of gedeeltelijk is verboden is in minder dan een jaar verviervoudigd tot 116.

Wurtz wijst er echter op dat er nog altijd zo’n 20.000 terrassen zijn waar nog wel gewoon een sigaret opgestoken mag worden. Overigens is de voorman van Rokersbelangen zelf gestopt met roken. Maar dat komt niet door het ontmoedigingsbeleid van de overheid, maar omdat hij „moest kiezen tussen roken en zijn nieuwe vriendin”.