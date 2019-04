Als je kind niet meer thuis kan wonen

Soms moeten ouders hun kind met een beperking overdragen aan de zorg van een ander. Hoe voelt het om die beslissing te nemen? Rietje Klaassen (45) vertelt op deze laatste dag van de Autismeweek haar verhaal. Haar zoon Han, met autisme, woont nu zo’n vijf maanden in een beschermende woonvorm.

In de gezellige woonkamer van huize Klaassen hangen vier foto’s aan de muur. Het zijn portretten van de vier kinderen Klaassen: Simon (18), Han (17), Carine (15) en Rutger (11).

De twee oudste kinderen hebben beiden de diagnose ADHD met PDD-NOS, maar in een verschillende vorm. „Bij Han komt het autisme meer naar voren, bij Simon de ADHD”, legt Rietje Klaassen uit.

De beperkingen drukken hun stempel op het gezin, zeker als de jongens wat ouder worden. Vooral met Han gaat het steeds moeizamer. Zijn ouders krijgen moeilijk contact met hem. „Hij sloot zich op in zijn kamer en luisterde niet meer naar ons. Bovendien had hij altijd een weerwoord. Een normaal gesprek was niet mogelijk.”

Rietje Klaassen (45) vond het eerst lastig haar zoon met autisme te laten gaan. „Je voelt je falen als ouder. Aan de andere kant weet je dat je alles geprobeerd hebt.” beeld RD, Anton Dommerholt

Het avondeten is vaak een ramp. „Er was altijd ruzie. Han was heel aanwezig. Hij praatte heel veel en wij moesten dat allemaal leuk en interessant vinden. Maar ook de andere kinderen wilden weleens wat vertellen.”

Klaassen en haar man Jeroen (47) krijgen regelmatig hulp van een coach. Dat helpt redelijk, maar niet genoeg. „De coach zei op een gegeven moment tegen ons: Han heeft meer begeleiding nodig. Toen is het balletje gaan rollen, ook omdat mijn man en ik echt geen idee meer hadden wat we nog konden doen.”

Structuur

Sinds november 2018 woont Han in Juventum, een reformatorische beschermende woonvorm in Ede voor jongeren met autisme. Klaassen vond het in eerste instantie lastig om hem te laten gaan. „Je voelt je falen als ouder. Aan de andere kant weet je dat je alles geprobeerd hebt, maar dat het niet meer ging thuis. Ook voor de rest van het gezin moet je die beslissing nemen.”

Wat veel uitmaakt volgens Klaassen, is dat Han het goed naar zijn zin heeft in de beschermende woonvorm. „Hij floreert daar. De structuur doet hem goed en hij woont met allemaal jongeren die in hetzelfde schuitje zitten. Bovendien vindt hij het heerlijk om zelfstandig te zijn. Hij ziet het nu als zijn thuis. Laatst was hij zelfs boos dat zijn schoolrapport naar ons was gestuurd en niet naar het huis in Ede.”

De moeder heeft regelmatig telefonisch contact met de persoonlijk begeleider van haar zoon. Ze heeft er minder moeite mee dan gedacht om de opvoeding van haar zoon uit handen te geven. „Ik vind het heel fijn dat Juventum reformatorisch is en dat Han dezelfde waarden meekrijgt als thuis. Dat helpt enorm.”

Haar zoon bereidt zich nu voor op zijn eindexamens. Hij volgt cluster 4-onderwijs aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, wat betekent dat hij twee jaar over zijn examens mag doen. Daarnaast werkt hij op zaterdag bij de kringloop. „Later wil hij in een magazijn aan de slag. De structuur die je daar hebt, past bij hem.”

Gezellig

Han woont nu zo’n vijf maanden bij Juventum. Thuis is het een stuk rustiger, zegt Klaassen. „En gezelliger, als ik eerlijk ben. We kunnen weer normaal aan tafel zitten. Bovendien blijven de andere kinderen meer beneden nu de sfeer in huis beter is.”

Ze is blij dat ze samen met haar man de beslissing heeft genomen om de zorg voor hun zoon grotendeels over te dragen. „Ik schroom niet om te zeggen: de rust die er nu is, is goed voor iedereen. We hebben meer tijd voor de rest van de kinderen. Daarnaast is onze relatie met Han beter geworden. Hij slaapt één nacht per week thuis, van vrijdag op zaterdag, en dan is het goed en fijn om hem weer te zien.”

Klaassen tipt andere ouders die kinderen met een beperking hebben om vooral niet te blijven doormodderen als het moeizaam gaat. „Mensen durven vaak geen hulp te vragen omdat ze zich schamen. Er wordt veel geleden in de gezinnen. Terwijl dat niet altijd nodig hoeft te zijn.”

Volgens Klaassen verlies je als ouders van een kind met een gedragsstoornis soms het perspectief uit het oog. „Het is niet je kind dat zich zo gedraagt, maar een uiting van zijn of haar beperking. Wij zagen dat thuis niet meer, we zagen alleen nog maar de vervelende Han. Je belandt in een negatieve spiraal. Maar nu kunnen we weer positief over hem denken. En zijn we trots op onze zoon.”