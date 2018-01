Alpaca in Haarlem aangetroffen

In het centrum van Haarlem heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een alpaca aangetroffen. Het dier stond met een stuk touw vastgebonden aan een hek. De politie is op zoek naar de eigenaar van het dier en heeft een oproep op Twitter en Facebook geplaatst.

Op de foto bij de oproep is te zien hoe het de alpaca op een dekentje met hooi zit.

De politie heeft woensdag een aantal kinderboerderijen en een circus bezocht, maar zonder resultaat. Het dier is voorlopig naar een opvang in Sassenheim gebracht.

De alpaca, ook wel berglama genoemd, behoort tot de familie van de kameelachtigen.