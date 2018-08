Alom aandacht voor Rembrandt

Rembrandt van Rijn stierf in 1669, volgend jaar 350 jaar geleden. Daarom wordt de schilder, voor velen onze allergrootste kunstenaar, heel 2019 op diverse plekken extra geëerd. De aftrap van het herdenkingsjaar is zaterdag op de Uitmarkt in Amsterdam.

De Lakenhal in zijn geboorteplaats Leiden, het Fries Museum in Leeuwarden - de geboortestad van zijn vrouw Saskia -, Het Mauritshuis in Den Haag, Museum Het Rembrandthuis in zijn woonhuis in Amsterdam en het Rijksmuseum in de hoofdstad, ze laten zich geen van alle onbetuigd.

Ook andere musea haken aan, bijvoorbeeld met exposities over de Gouden Eeuw, waarin Rembrandt en tijdgenoten zoveel furore maakten.

Het Rijksmuseum, dat in 2015 nog meer dan een half miljoen belangstellenden binnenhaalde met een expositie van Rembrandts late werk, toont vanaf half februari alle werken van de meester uit de eigen collectie voor het eerst tegelijk: 22 schilderijen, zestig tekeningen en driehonderd prenten. Ook het Mauritshuis in Den Haag laat, vanaf eind januari al, de hele eigen Rembrandtverzameling ineens zien. Het begint in oktober trouwens al met een expositie van werk van Nicolaes Maes, een van Rembrandts leerlingen.

Het Fries Museum gaat in het najaar met ‘Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw’ op de romantische toer. Het societyhuwelijk in de 17e eeuw staat hier centraal. Een portret van Saskia dat Rembrandt kort na haar dood in 1642 voltooide, komt er voor het eerst sinds 250 jaar voor terug uit een museum in Duitsland.

Het Rembrandthuis gaat los op Rembrandts sociale netwerk, waarvan onder anderen jeugdvriend Jan Lievens en kunstkenner en notabele Jan Six deel uitmaakten, op de manier waarop hij anderen (Edgar Degas en Pablo Picasso bijvoorbeeld) inspireerde en op de materialen die hij gebruikte.

De Lakenhal komt begin november met Jonge Rembrandt; 1624-1634. Vroege werken worden bijeengebracht in de stad waar hij opgroeide. Niet en nergens eerder zou zo’n complete presentatie zijn georganiseerd over het vroegste werk van deze Hollandse held. De expositie behelst ruim veertig schilderijen, 120 etsen en twintig tekeningen en eveneens werk van tijdgenoten Jan Lievens, Pieter Lastman en van leermeester Jacob van Swanenburg.

In het najaar geeft het Rijksmuseum nog een stevige nabrander met Rembrandt- Velázquez, met schilderijen van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera. Deze komen voor het eerst samen door samenwerking tussen het Prado in Madrid en het Rijks.