De gemeente Almere waarschuwt dat er een nepbrief in omloop is, waarin inwoners wordt gevraagd 197 euro over te maken in verband met afvalstoffenheffing.

De brief ziet er bedrieglijk echt uit. De ontvanger moet het bedrag binnen veertien dagen overmaken naar een bepaald rekeningnummer.

„Dit is geen officiële brief van de gemeente, betaal niks!”, meldt de gemeente via Twitter.