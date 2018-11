Almere vangt poliklinische patiënten op

Het Flevoziekenhuis in Almere opent extra poliklinische spreekuren om patiënten van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen op te kunnen vangen. Het ziekenhuis heeft de afgelopen weken al extra patiënten uit Lelystad en omstreken opgevangen.

Het Flevoziekenhuis opent extra poliklinische spreekuren overdag, en voor aan aantal specialismen ook in de avonduren. Verloskunde/Gynaecologie heeft de poliklinische spreekuren met twee uur per dag verlengd. De eerste patiënten uit Lelystad en omstreken zijn de afgelopen weken al bevallen in Almere.

De spoedeisende hulp (SEH) van het Flevoziekenhuis vangt in overleg met omliggende ziekenhuizen in de regio ook spoedpatiënten op.