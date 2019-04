Almere paraat voor mogelijk treffen jongeren

De burgemeester van Almere heeft het centrum van de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied om te voorkomen dat rivaliserende groepen jongeren met elkaar op de vuist gaan. Volgens de burgemeester wordt al enkele dagen op sociale media opgeroepen vrijdagavond naar het centrum van Almere te komen.De politie heeft inmiddels drie jongeren uit Almere van 15, 17 en 18 jaar aangehouden.

Volgens de politie heeft de oproep groepen jongeren uit Lelystad, Almere en Zaanstad bereikt. Meerdere mensen hebben aangegeven naar Almere te willen komen en hebben daarbij foto’s van messen en andere wapens geplaatst. Een woordvoerster zegt dat de politie de zaak scherp in de gaten houdt. Het is sowieso al druk in het centrum vanwege de vrijmarkt voor koningsnacht.

De politie is aanwezig en kan dan personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking bestaat.