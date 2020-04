Almere kijkt naar uitstel, afstel of kleinere Floriade

De gemeente Almere bekijkt of wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 moet worden uitgesteld of afgelast. Wel een Floriade houden maar met een veel kleinere opzet, is ook nog een mogelijkheid. Een door de gemeente ingehuurde adviseur moet begin mei laten weten wat de beste optie is, aldus het Almeerder college van B en W woensdag.

De coronacrisis dwingt de gemeente tot dit besluit, aldus het college. De werkzaamheden voor de Floriade, die al in volle gang zouden moeten zijn, liggen stil. Op dit moment is volgens het college ook niet in te schatten wat de effecten van de coronauitbraak op de langere termijn en wereldwijd zullen zijn.

De adviseur moet uitzoeken wat „de voor- en nadelen, de financiële en juridische consequenties en de risico’s” van de drie opties zijn. Donderdag spreekt de adviseur achter gesloten deuren met het college en de gemeenteraad over de invulling van zijn opdracht.

De Floriade in Almere heeft een budget van ongeveer 100 miljoen euro, maar doorgaan met de oorspronkelijke ambities is niet meer realistisch vindt de gemeente. Langs de snelweg A6 is er een gebied van 60 hectare groot voor gereserveerd. De vorige Floriade in 2012 in Venlo bleef zitten met een verlies van ruim 9 miljoen euro.