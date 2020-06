Almere gaat door met Floriade 2022

Almere gaat door met het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2022 in de Flevolandse gemeente wordt gehouden. De raad van Almere heeft dat donderdagavond besloten met 31 stemmen voor en 14 stemmen tegen.

De gemeente vroeg een adviseur eind maart om te onderzoeken of doorgaan met de Floriade nog zinvol was. Op dat moment lagen alle activiteiten stil vanwege de coronacrisis. Ook is niet te voorzien of er in 2022 mogelijk nog steeds maatregelen gelden tegen verspreiding van het virus. Op grond van het advies stelde het college van burgemeester en wethouders de raad voor om door te gaan, aangezien de Floriade Almere op de kaart zet als groene en gezonde stad. Bovendien houdt de gemeente er een nieuwe, groene stadswijk aan over.

Het voorstel leidde tot vele avonden debatteren in de raad. Tegenstanders als de PVV, SP en Partij voor de Dieren noemen de Floriade „een fata morgana”, een „evenement dat vele tientallen miljoenen kost maar geen publiekstrekker is” en „de grootste financiële blunder van Almere ooit”. Toen Almere ervoor koos om de tuinbouwtentoonstelling binnen te halen zou dat de gemeente 16 miljoen euro gaan kosten. Nu staat de teller voor Almere al op minstens 60 miljoen euro.

Volgens de voorstanders, onder wie de coalitie, zou het al geïnvesteerde geld verdampen als de gemeente nu zou stoppen. En de Floriade kan veel toeristen naar Almere trekken, menen zij. De raad stemde er donderdag wel voor om Almeerse ondernemers beter bij de plannen te betrekken en om meer garanties te vragen van hoofdorganisator Floriade Expo 2022.

PVV en SP zijn zo ontevreden over de gang van zaken rond de Floriade dat zij donderdag een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen het college. Die gaat het niet halen, aangezien een ruime raadsmeerderheid nu voor doorgaan met de Floriade heeft gestemd. Bovendien bezetten de twee partijen samen maar 9 van de 45 raadszetels.