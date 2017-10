De politie heeft zaterdag een 32-jarige automobilist uit Almere aangehouden die zwaar onder invloed bleek: hij had bijna drie keer te veel gedronken.

De alcomobilist keek ter plekke ook nog eens flink op zijn neus, toen agenten hem vertelden dat hij in Wormerveer was. Hij dacht namelijk dat hij zijn auto vlak bij zijn huis in Almere had geparkeerd, maar in werkelijkheid was hij bijna 50 kilometer verderop.

De man kon direct zijn rijbewijs inleveren.