Alliade niet meer onder verscherpt toezicht

Zorggroep Alliade staat niet meer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zes maanden geleden stelde de inspectie het verscherpte toezicht in omdat er sprake was van belangenverstrengeling. Ook stond de raad van toezicht te ver van de bedrijfsvoering af.

In maart deed de inspectie aangifte tegen Alliade vanwege belangenverstrengeling. Die aangifte ligt nu bij het Openbaar Ministerie en is niet ingetrokken.

Het doel was om tot een integere en beheerste bedrijfsvoering te komen. De zorggroep is nu op de juiste weg, volgens de inspectie. „Het vertrouwen van de inspectie in het lerend vermogen en de verbeterkracht van de organisatie is hersteld.”

De afgelopen zes maanden heeft Alliade het interne toezicht verbeterd en zijn er maatregelen genomen tegen belangenverstrengeling. Ook is er een cultuur gecreëerd waardoor medewerkers elkaar kunnen aanspreken op fouten.