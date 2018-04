Alles op zijn kop voor Koningsdag in Groningen

De stad Groningen heeft zich de afgelopen maanden minutieus voorbereid op de komst van koning Willem-Alexander en zijn familie vrijdag voor de viering van Koningsdag. In het centrum is langs de 1170 meter die de Oranjes afleggen straks geen prullenbak, putdeksel of zelfs vogelhuisje onaangeraakt gebleven. Tweeduizend Groningers krijgen deze week een polsbandje, ten teken dat ze zijn gescreend en het ‘koninklijke gebied’ mogen betreden.

Deze veiligheidsmaatregelen vormden een belangrijk deel van de voorbereiding. Volgens ingewijden is een kwart van de begroting van 1,3 miljoen euro gereserveerd voor ‘publieksveiligheid’. Het weghalen van obstakels en prullenbakken, het plaatsen van wegversperringen, inrichten van extra fietsenstallingen rond het centrum en het ophangen van tientallen beveiligingscamera’s hoorden daar allemaal bij.

De komende dagen worden de puntjes op de i gezet, worden dranghekken geplaatst en rolt de NOS tientallen kilometers kabels langs de route die wordt afgelegd van Prinsenhof, onder de schaduw van de Martinitoren, naar de Vismarkt. Volgens de richtingaanwijzer van de gemeente kan die afstand in zes minuten worden afgelegd, maar de koninklijke familie heeft ruim twee uur voor uitgetrokken om kennis te maken met Stad en Ommeland.

Voor de prinsen Maurits en Bernhard en hun echtgenotes Marilène en Annette is de rondgang door Groningen ook een feest der herkenning omdat ze er hebben gestudeerd en tijdens hun studie ook gewerkt. Café Soestdijk waar Maurits en Marilène elkaar 25 jaar geleden leerden kennen, en waar ook Bernhard achter de bar stond, maakt deel uit van de route.

Het stadscentrum is de afgelopen dagen al op bescheiden wijze versierd, met spandoeken in de straten en uitvergrote foto’s van eerdere koninklijke bezoeken, die het Gemeentearchief heeft opgediept, voor winkelramen. Winkels en bedrijven zijn zelf ook creatief geweest. Opticien en hofleverancier Greving & Greving, strategisch gelegen bij de Grote Markt, heeft smaakvol uitgepakt met enorme historische foto’s van de Oranjes en de nabijgelegen boekhandel Van de Velde heeft alle boeken met een oranje kaft als versiering in de etalage gelegd.