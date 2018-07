‘Alles in het werk’ voor vermiste Anouk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Havana zeggen alles in het werk te stellen om snel duidelijkheid te krijgen over de situatie van de op Cuba vermiste Anouk van Luijk (19) uit Hellevoetsluis. „Voor haar ouders die in onzekerheid leven en natuurlijk voor Anouk zelf”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De jonge vrouw reisde op 7 juli af naar het Caribisch eiland. Zaterdag zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze kwam nooit aan. Haar familie had voor het laatste contact met haar op 21 juli. Toen vertelde ze dat ze haar bankkaart verloren had, sinds woensdag 18 juli geen geld meer had en dat ze zich ziek voelde.

De familie had Anouk aangeraden naar de Nederlandse ambassade te gaan, maar daar kwam zij nooit aan.

De vader van de jonge vrouw, Wim van Luijk, reist woensdag naar Cuba. Tegen de NOS zei hij zich verdrietig en boos te voelen en heel erg bezorgd te zijn. Ook vertelde hij de NOS dat zijn dochter lichte psychische klachten heeft en daar medicijnen voor slikt.

Inmiddels is op Cuba uitgebreid onderzoek opgestart naar aanknopingspunten rondom de vermissing. Reisorganisaties en diverse lokale autoriteiten zijn geraadpleegd voor informatie over waar Anouk zich zou kunnen bevinden. Dat heeft nog geen doorbraken opgeleverd.

De situatie wordt bemoeilijkt doordat er nog geen concreet gebied is waar een zoektocht kan worden opgestart. Dat was bijvoorbeeld wel het geval bij de recente vermissing van Koen van Keulen bij het Gardameer in Italië. Hij werd na drie dagen gevonden na een intensieve speurtocht.