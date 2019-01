„Alles doen om Armeens gezin terug te halen”

De advocate van het Armeense gezin dat werd uitgezet nadat duidelijk was geworden dat er een Kamermeerderheid was voor een kinderpardon, gaat alles op alles zetten om het gezin terug naar Nederland te halen. „Dit is onredelijk en heel schrijnend”, zegt Mary Grigorjan.

Het gezin Grigoryan, met het 8-jarige meisje Shushan, broertje Vrej (5) en Jemma (3) werd vorige week maandag op het vliegtuig gezet, twee dagen nadat het CDA zich voor de versoepeling van het kinderpardon had uitgesproken. „Het gezin heeft geen dak boven het hoofd en gaat van het ene adres naar het andere. Ze hebben geen financiën, geen huis en de kinderen gaan niet naar school”, zegt de advocate.

Groot bijkomend probleem is dat Armenië de kinderen geen paspoort wil geven. Grigorjan: „Er is iets misgegaan met de geboorte-akte. De Nederlandse overheid ging ervan uit dat de ouders getrouwd waren, maar ze hebben alleen een traditioneel huwelijk, geen formeel. De vader had de kinderen daarom moeten erkennen en dat is niet gebeurd. Zonder paspoort kunnen ze niets, of het nou daar is of hier.”

De vader van het gezin is volgens de advocate radeloos. „Als de uitzetting was uitgesteld waren ze in aanmerking gekomen voor het pardon.”