Alles bouwen met hergebruikt materiaal nog ver weg

De bouwsector kan op veel manieren duurzamer worden, maar nieuwe grondstoffen blijven nodig. Volledig circulair bouwen, met hergebruikt materiaal, zit er de komende decennia niet in. Die conclusie trekt het Economisch Instituut voor de Bouw in een maandag verschenen onderzoek. „Er komt gewoonweg niet genoeg materiaal vrij om in de vraag te voorzien.”

De onderzoekers becijferen dat voor de bouw en renovatie van huizen en andere gebouwen momenteel 2,5 keer zoveel materiaal nodig is als de totale hoeveelheid die de sloop en renovatie van andere gebouwen oplevert. Daar komt bij dat niet al het materiaal geschikt is voor hergebruik. In de komende decennia kan het verschil wel kleiner worden, „maar niet in grote mate worden overbrugd”, luidt de conclusie.

De sector en de overheid hebben zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te bouwen. In 2030 zou de 50 procent gehaald moeten worden. In theorie kan het met de huidige ontwikkelingen lukken om die mijlpaal te halen, maar ook hier houden de onderzoekers een slag om de arm: hoogwaardig hergebruik is niet altijd mogelijk, schrijven ze.

In de studie is 2014 onder de loep genomen. In dat jaar gebruikte de Nederlandse bouwsector in totaal 17,6 miljoen ton aan materialen, van steen tot glas en van keramiek tot hout. Er kwam 7,3 miljoen ton aan materiaal voort uit sloop en renovaties. Daarvan werd 6,4 miljoen ton hergebruikt. De bulk kwam niet in nieuwe woningen of kantoren terecht, maar werd gerecycled tot grondstoffen voor bijvoorbeeld grond-, water- en wegenbouw.

De onderzoekers raden de bouwsector aan op zoek te gaan naar nieuwe vormen van hergebruik. Ook zien ze andere manieren om de milieu-impact van de bouw te verkleinen. Zo valt winst te behalen door gebouwen zo te ontwerpen dat minder primaire grondstoffen nodig zijn. Een ander advies is om materialen te gebruiken met een zo laag mogelijke milieu-impact. Op bestaande gebouwen kunnen technieken worden losgelaten die de levensduur verlengen.