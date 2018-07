Alleroudsten lopen Vierdaagse niet uit

De drie negentigplussers in de Nijmeegse Vierdaagse hebben hun Vierdaagsekruisje dit jaar niet gehaald. Donderdag is de laatste hoogbejaarde die nog meeliep niet meer aan de finish verschenen, zegt de organisatie van de Vierdaagse vrijdag.

De drie mannen gingen dinsdag wel van start. De alleroudste onder hen wilde anoniem blijven. Deze Nederlander is geboren in 1925 en dus 92 of 93 jaar oud.

In de leeftijdsgroep van tachtig tot en met negentig jaar schreven zich dit jaar 281 mensen in, onder wie 49 vrouwen. Tot deze groep bejaarde lopers behoort ook Vierdaagse-recordhouder Bert van der Lans (86) uit Nijmegen. Hij hoopt vrijdag zijn 71e Vierdaagse te voltooien. Hij is vrijdag gestart volgens de Vierdaagse-organisatie, hoewel hij het donderdag al erg moeilijk had.