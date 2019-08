Allen terecht bij brand pand Leger des Heils

Niemand wordt nog vermist bij de brand in een pand van het Leger des Heils in de Gelderse plaats Beekbergen. „Zojuist is bekend geworden dat alle bewoners terecht zijn”, aldus de brandweer. Een persoon moest naar het ziekenhuis voor het inademen van rook, verder zijn er geen gewonden.

De brand in het gebouw aan de Dorpstraat is onder controle. Het pand doet dienst als opvanglocatie voor dak- en thuislozen.

Eerder donderdag was de brandweer op zoek naar ten minste twee mensen. De vrees bestond dat zij niet uit het gebouw waren gekomen toen de brand uitbrak.