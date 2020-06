‘Alleenstaande ambtenaar heeft het zwaar tijdens thuiswerken’

Alleenstaande ambtenaren beleven een zware tijd als ze in verband met het coronavirus vanuit huis moeten werken. Als er wel een partner is, heeft dit volgens het tijdschrift Binnenlands Bestuur een positieve impact op het welzijn van de thuiswerkende ambtenaar.

Volgens universitair docent bestuurskunde en onderzoeksteamleider Peter Kruyen moeten bedrijven daarom strategische keuzes maken. „Je moet dus prioriteiten stellen in wie naar het werk komt: als je geen partner hebt, dan is het aan te bevelen naar het werk te gaan”, aldus Kruyen. „Of hen als werkgever naar het werk te halen.”

Kruyen concludeerde niet alleen dat mensen die in de privésfeer steun ontvangen beter in hun vel zitten, maar ook als op het werk naar ze wordt geluisterd. Kruyen: „Het speelt een belangrijke rol in het beter presteren op het werk. Dat is interessant.”

Ook de persoonlijkheid van ambtenaren heeft invloed op het welzijn en de prestaties van de ambtenaren. De consciëntieuze - oftewel nauwkeurige - en rustige ambtenaren presteren beter vanuit huis, de emotioneel instabielere juist minder. Mensen die emotioneler zijn, van nature wat gespannen zijn en meer stemmingswisselingen hebben, hebben juist meer moeite met de bestaande situatie. Leidinggevenden moeten dus vooral stimuleren dat mensen met verschillende persoonlijkheidseigenschappen elkaar opzoeken, aldus Kruyen.

Aan de enquête ‘Werk en privé in coronatijd’, die Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen heeft uitgevoerd, deden 2460 ambtenaren mee.