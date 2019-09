„Alleen OM nam besluit vervolging Wilders”

„Het Openbaar Ministerie heeft de beslissing genomen om Geert Wilders te vervolgen en niemand anders.” Dat benadrukte de advocaat-generaal dinsdag met kracht tijdens het hoger beroep tegen de PVV-voorman in het ‘minder Marokkanen-proces’.

Volgens de advocaat van Wilders komt er steeds meer bewijs op tafel dat toenmalig minister van Justitie, Ivo Opstelten, zich actief heeft bemoeid met de beslissing om de PVV’er te vervolgen. Een minister mag dat niet doen, tenzij hij een officiële aanwijzing geeft.

De A-G „herhaalde nogmaals” dat het OM de beslissing al had genomen en er daarna pas met de minister over werd gesproken. „Dat is het enige dat relevant is.”

Het verzoek van Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops om het hoger beroep te staken, noemt hij daarom niet aan de orde. Het hof beslist mogelijk dinsdag al of het proces wordt gestaakt.