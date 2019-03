Alleen nog code oranje in Brabant en Limburg

Code oranje geldt alleen nog voor de provincies Brabant en Limburg. Daar komen nog zware windstoten voor van 100 tot 110 kilometer per uur. In Zeeland en Zuid-Holland geldt nu code geel, meldt het KNMI.

In het zuiden van Limburg rijden door het extreme weer geen treinen op de trajecten tussen Sittard en Heerlen en tussen Sittard en Maastricht. Dit duurt naar verwachting tot circa 20.30 uur, meldt de NS.

Later zondagmiddag en -avond neemt de wind in het zuiden en midden af. Later op de avond kunnen langs de kust en boven het IJsselmeer geleidelijk weer zware windstoten voorkomen van tussen de 80 en 100 kilometer per uur.