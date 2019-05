Alleen lange celstraf voor vader „rooffamilie”

De vader van een rondtrekkende buitenlandse familie is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor een reeks berovingen in campers en auto’s aan met name de Zeeuwse kust. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde de Italiaans sprekende en uit het voormalige Joegoslavië afkomstige familie ervan vorige zomer - binnen een maand - circa zeker 160 voertuigen te hebben leeggeroofd.

De familie vormde in de ogen van het OM ook een criminele organisatie, waarbij de kinderen werden uitgebuit door hun ouders omdat ze moesten meedoen met de berovingen. De familie van in totaal acht personen reisde zelf rond in een camper. Toen ze werden aangehouden op 16 augustus, lag hun camper vol met tientallen koffers, tassen en andere gestolen spullen.

Het OM had straffen van twee tot drieënhalf jaar cel geëist tegen vader Moris (43), moeder Anna (42), zoon Denis (21) en schoondochter Lidia (21). Vier jongere kinderen waren elders ondergebracht. De rechtbank in Middelburg achtte uitbuiting en deelname aan een criminele organisatie echter niet bewezen.

De rechtbank veroordeelde vader voor ‘slechts’ 36 inbraken, het pinnen met een gestolen pinpas en het bezit van valse identiteitsbewijzen. Toch kreeg hij daarvoor een zwaardere celstraf dan was geëist. De rechtbank wil daarmee een stevig signaal afgeven over het zogeheten mobiel banditisme.

Vader Moris had op de zitting een handvol inbraken toegegeven maar zei dat hij alleen opereerde. De ontkennende echtgenote Anna en zoon Denis werden veroordeeld tot twee en vier maanden cel, voor valse identiteitsbewijzen en het pinnen met een valse pas. Schoondochter Lidia werd vrijgesproken.