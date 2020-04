Alleen jonge zestigers zien geen verbetering gezondheid

De gezondheid van Nederlanders is in de afgelopen twintig jaar verbeterd, op die van één groep na. De gezondheid van de 60- tot 65-jarigen bleef gelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut RIVM. Met gezondheid bedoelt de organisatie in dit geval de manier waarop mensen zelf hun gezondheid en de mate van lichamelijke beperkingen ervaren.

„Waarom hun gezondheid is achtergebleven bij de rest van de Nederlandse bevolking, is niet helemaal duidelijk. Het kan te maken hebben met de plotseling weggevallen mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan, waardoor mensen het misschien als belastend ervaren om langer door te werken. Als mensen zich daar de komende jaren beter op kunnen voorbereiden, blijft hun gezondheid mogelijk niet meer achter”, zegt de organisatie.

De onderzoekers denken echter ook dat de achterblijvende gezondheid eveneens te maken kan hebben met het werk zelf. „In dat geval zal de gezondheid van 60- tot 68-jarigen in de toekomst achter kunnen blijven.”

Gezondheid is over het algemeen geen belemmering voor de stijging van de AOW-leeftijd, aldus het RIVM. „Het aantal 60-plussers dat met gezondheidsproblemen doorwerkt zal echter wel stijgen. Dit komt doordat een grotere groep Nederlanders de leeftijd van zestig jaar en ouder zal bereiken en langer zal doorwerken. „