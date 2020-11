‘Alleen grote boeren overleven dit beleid’

Alleen grote boerderijen kunnen de stikstofregels van het kabinet overleven, vreest Frans van Kalmthout, een melkveehouder met 300 koeien uit het Brabantse Rucphen. De boer is bang dat kleine landbouwbedrijven ophouden te bestaan. „De kosten voor de kleinere boerderijen zijn veel te hoog. Alleen grote boeren overleven, terwijl men juist geen megastallen wil”, aldus Van Kalmthout.

De Brabander is dinsdag, net als honderden andere boeren, naar Den Haag gereden om te demonstreren tegen de plannen van het kabinet. „We komen niet om te rellen, we willen ons laten horen”, benadrukt hij.

De organisator van het protest, actiegroep Farmers Defence Force, is onder meer tegen de nieuwe Omgevingswet, waarmee het kabinet de bestaande regels over onder meer natuur, milieu en ruimtelijke ordening wil samenvoegen. De boeren zijn bang dat ze daardoor hun vergunningen kwijtraken. Daarnaast zijn de boeren tegen de opkoopregeling van het kabinet en tegen de stikstofregels.

Een andere demonstrant in Den Haag is Didde uit het Twente Tubbergen. Zij werkt in de landbouw en is bang dat de boeren niet kunnen blijven bestaan met de huidige plannen van het kabinet. Dan zou zij ook geen werk meer hebben. „Tijdens corona kon je zien dat de stikstofmetingen veel lager waren, toen er weinig werd gereden. De landbouw ging toen wel door, het mais werd gehakseld. Daar moeten ze eens naar kijken, daar valt dus iets te winnen”, stelt de Twentse.