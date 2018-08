Alleen DNA kán voldoende zijn voor veroordeling

Alleen een DNA-spoor kan voldoende zijn om iemand te veroordelen, maar dat hangt heel erg af van het spoor en waar het gevonden wordt. „DNA is wettig bewijs, maar een rechter heeft ook overtuigend bewijs nodig”, zegt forensisch officier Rob Kloos van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

In de zaak over de dood van Nicky Verstappen is een DNA-spoor op de kleding van de elfjarige jongen gevonden die 100 procent matcht met verdachte Jos B.. Kloos is niet betrokken bij de Limburgse zaak, dus daarover heeft hij geen informatie. Algemeen kan hij wel zeggen dat „in beginsel” DNA altijd belangrijk bewijsmateriaal is. „Maar het moet wel in de goede context worden geplaatst.”

„De omstandigheden van ieder spoor moeten gewaardeerd worden. Hoe komt het DNA van iemand daar? Is er één match of zijn er meerdere?” Als voorbeeld noemt Kloos een inbraak waarbij bloed aan het binnenkant van een raam wordt gevonden. „Zo'n spoor alleen kan voldoende zijn voor een veroordeling als er geen logische verklaring is voor het bloed daar. Maar als er bijvoorbeeld na een woninginbraak een petje binnen wordt gevonden met daarin sporen van meerdere mensen, dan is er meer bewijs nodig.”

Ook hangt het af van wat voor spoor er wordt gevonden en waar. „Bloed, speeksel en sperma zijn altijd voldoende voor een volledig profiel. Zelfs uit een bloedspat die amper te zien is, kan een profiel worden gehaald. Maar bij huidcellen wordt het al lastiger.” Wat ook meetelt is of het om een contactspoor of een greepspoor gaat. Dat laatste kan als bewijs waardevoller zijn, want waarom heeft de verdachte het slachtoffer vastgepakt?