Alleen afhalen in IKEA-restaurants, geen mondkapjesplicht

De meeste restaurants in IKEA-winkels gaan over op afhalen. De Zweedse meubelwinkelketen sluit het zitgedeelte als gevolg van de strengere coronamaatregelen die de regering deze week aankondigde. Ook beperkt IKEA het aantal bezoekers en de grootte van groepen, maar een plicht om gezichtsmaskers te dragen komt er niet. In de winkels in Barendrecht, Amsterdam en Delft komt wel een dringend advies om zo’n masker te dragen, zowel voor winkelend publiek als voor personeel van IKEA.

Ook kledingketen H&M komt niet met een verplichting. Dat bedrijf gaat in zijn winkels in de regio’s rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven klanten wel nadrukkelijk vragen om een mondkapje te dragen. Klanten die dat weigeren zullen niet gevraagd worden om te vertrekken. Werknemers van H&M in die gebieden moeten wel verplicht een mondkapje dragen.

Doe-het-zelfketen Hornbach adviseert zijn personeel en klanten in heel het land een mondkapje te dragen, maar zal klanten zonder ook niet weigeren. Directeur Evert de Goede verwacht desondanks geen problemen. „Ik ga ervan uit dat iedereen het advies opvolgt.” Voor medewerkers stelt Hornbach gezichtsmaskers beschikbaar.