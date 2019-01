„Alle zand voor nieuwbouw Barneveld schoon en veilig”

Het zand van afvalverwerker Vink dat is toegepast onder de nieuwbouwwijken Eilanden-Oost, Van den Bogertlaan en Veller II in Barneveld is schoon en veilig. Dat blijkt volgens het bedrijf uit uitgebreid bodemonderzoek van onafhankelijk advies- en ingenieursbureau Tauw.

Het zand behoorde tot een partij van circa 10.000 ton mogelijk vervuilde grond. Het tv-programma Zembla meldde begin november dat het nooit in woonwijken gestort had mogen worden. Een eerste keuring wees namelijk uit dat de grond verontreinigd was met de giftige stof styreen. Vink liet het zand herkeuren en toen zou het wel in orde zijn.

In de drie wijken ligt volgens Vink ongeveer 80 procent van de partij. Voor het onderzoek stelde de gemeente Barneveld informatie over de locaties en de toepassing van het zand beschikbaar. In totaal zijn 63 monsterpunten en 52 (meng)monsters geanalyseerd.

Tauw zegt geen enkele overschrijding van de stoffen styreen en dichloormethaan te hebben aangetroffen. Het bureau, dat onderzoek deed in opdracht van Vink, stelt dat het zand voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voor ‘altijd (of vrij) toepasbare grond’, en dus in woonwijken gebruikt mocht worden.

Het verdachte zand is in zeker tien gemeenten toegepast. „Gezien de omvang in Barneveld en de grote hoeveelheid monsterpunten kunnen de resultaten representatief worden geacht voor de kwaliteit van al het toegepaste zand”, meent Vink. „De bewoners van de drie wijken hoeven zich niet langer zorgen te maken.”

Het bureau Royal HaskoningDHV doet deze maand nader bodemonderzoek in opdracht van de gemeente Barneveld.