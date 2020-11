Alle winkels in centrum Rotterdam dicht vanwege drukte

Het is vrijdagavond zo druk geworden in het centrum van Rotterdam dat burgemeester Aboutaleb heeft besloten voortijdig alle winkels te sluiten. De gemeente zegt dat dit in overleg met de winkeliers is gegaan. „Voor iedereen geldt het dringende advies om het centrum te verlaten”, twittert de gemeente Rotterdam.

Het is Black Friday, een dag dat er in veel winkels hoge kortingen gelden. Onder meer Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven riepen al op om niet meer naar het centrum te komen vanwege de drukte.

De NOS citeert burgemeester Ahmed Aboutaleb, die zegt dat het „onoverzichtelijk en dramatisch druk” was. „Oproepen om niet naar de stad te komen hebben niet geholpen. Verkeersregulatie heeft ook niet geholpen”, citeert de NOS hem.

Er is extra politie op de been in de stad. Agenten spreken bezoekers aan en vragen hen het centrum te verlaten. Er zijn vooral jongeren aan het winkelen. De sfeer is rustig.

Naast de winkels in het centrum zijn ook de winkels in het Centraal Station gesloten.

Een verkoper van riemen en accessoires in een stalletje aan de Lijnbaan werd verrast door de plotselinge sluiting van zijn winkel. „Je moet sluiten, zeiden de wouten. Geen verklaring waarom. Ik heb klanten moeten wegsturen.”