De korte, hevige storm die donderdag over grote delen van het land raasde, is voorbij. Het KNMI heeft voor het hele land code groen afgekondigd. Dat betekent dat er geen waarschuwingen meer gelden.

De storm van donderdag was een van de zwaarste die ooit in Nederland is gemeten. Sinds de eerste meting in 1901 waren er slechts zes hevigere stormen.