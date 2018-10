Alle verdachten schietincident Zaandam gepakt

Alle drie de verdachten van de recente schietincidenten in Zaandam die de politie nog zocht, zijn aangehouden. De politie was naar ze op zoek in verband met schietpartijen op de Burcht in het centrum van Zaandam en iets later bij het Zaans Medisch Centrum, ook in Zaandam. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober.

Een 32-jarige verdachte is maandagochtend op Schiphol gearresteerd. Hij was gevlucht naar Suriname en liet daar via zijn advocaat weten dat hij zich wilde melden bij de politie. Hij is meteen na zijn aankomst op het vliegveld aangehouden.

Een 27-jarige man is zondagmiddag in Amsterdam aangehouden. Hij zou te maken hebben gehad met het incident op de Burcht. Eerder meldde een 24-jarige man zich op het politiebureau en die zit nog vast wegens betrokkenheid bij het schieten bij het Zaans Medisch Centrum.

Bij het schieten op de Burcht raakte een negentienjarige jongen zwaargewond. Later werd hij opnieuw onder vuur genomen en wel bij het ziekenhuis waar hij zich wilde laten behandelen.