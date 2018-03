Alle stembureaus open

Op verschillende plekken in het land konden stemmers afgelopen nacht en vroege ochtend al terecht, maar vanaf 07.30 uur zijn alle stembureaus geopend. In principe zijn de stemlokalen van 07.30 uur tot 21.00 uur open.

In de Kieswet zijn uitzonderingen vastgelegd voor de zogenoemde bijzondere stembureaus die eerder of later open mogen gaan. Zo waren in enkele plaatsen al stembureaus vanaf middernacht geopend.

Aan de uiterste sluitingstijd van de bureaus valt niet te tornen. Om 21.00 uur moeten de deuren dicht.