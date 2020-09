Alle Sinterklaasintochten Noord- en Midden-Limburg verboden

Sinterklaasintochten in Noord- en Midden-Limburg zijn dit jaar verboden vanwege de coronarisico’s. Daartoe besloten de burgemeesters van de vijftien gemeenten en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De veiligheidsregio maakte het besluit dinsdag bekend.

De veiligheidsregio verwijst naar de RIVM-voorschriften en de „verontrustende stijging” van het aantal besmettingen. „Traditionele intochten en optochten in de Sinterklaasperiode zijn met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan niet of nauwelijks te organiseren.” Naleving van de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en een verbod op zingen of roepen, kan „onvoldoende gegarandeerd worden.”

Het toestaan van intochten van de goedheiligman vinden de burgemeester in deze situatie niet verstandig. „De risico’s voor de openbare orde en publieke gezondheid zijn te groot.”

Het is niet zo dat de sint helemaal niet meer welkom is in dit deel van Limburg. De komst moet dan wel kleinschalig zijn of virtueel, of het moet gaan om ‘doorstroombijeenkomsten’. „We begrijpen dat hier behoefte aan is en die mogelijkheden zijn er”, laat de Veiligheidsregio weten.